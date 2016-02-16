Отмечалка выезда к клиенту по заявке

Нужно приложение для смартфонов Android. Приложение синхронизируется с базой и отображает на смартфоне текущие заявки для выезда к клиенту. Мастер видит заявки, расположенные по времени, отмечает "начал работать по заявке", "завершил работы" и пр. Приложение напоминает мастеру, что приближается время следующей заявки (или он забыл отметить начало). Более подробно см. в приложении. Это предварительный проект, чтобы оценить стоимость и сроки. Прошу Вас также указать среду программирования (т.к. возможно мы будем потом сами вносить коррективы). В приложении только примерное описание, окончательное детальное тех.задание будет позже.