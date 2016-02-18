Мобильный разработчик Android (приложение знакомств)

Ищем мобильного разработчика Android с опытом минимиум 2 года на удаленную работу на полную ставку. Наш продукт это собственный успешный движок сайта знакомств. Уже работает мощный мобильный сайт (на JQuery), готов API, server side и открыт аккаунты в Google Developer. Сейчас стоит задача сделать мобильное приложение. Наша израильская компания существует 6 лет, нам нужен «стабильный» человек, который вольется в нашу небольшую команду надолго и не исчезнет. Опыт и навыки, которые могут стать вашим преимуществом:

Facebook (VK, OK) API

опыт разработки приложений дэйтинг / соц сети

интеграция платежных методов (в частности подписки в магазинах Apple/Android)

интергация любых внешних API

работа с высоконагруженными сайтами

английский на уровне достаточном для понимания документации

Укажите в резюме, какие приложения вы делали (с ссылками на apk), в чем была ваша ответственность, какие сложности там были, какие технологии применяли, кто занимался дизайном. Укажите свой skype. Контроль активности мы измеряем с помощью программы ScreenshotMonitor. Работа 5 дней в неделю, утро начинается с «переклички» в скайпе и совещания с CTO, задания выполняем по багртекеру Mantis. Желательно, чтобы вы были зарегистрированы как частный предприниматель, тогда будет прямой банковский перевод на счет.