Интересует разработка IOS приложения для iPhone. Проект - аналог сайта vsesdal.com или homework.ru Сейчас более актуален вопрос создания "шаблона" данного проекта, далеко не законченного приложения. В скором времени надо продемонстрировать (хотя ...
Мобильный разработчик Android (приложение знакомств)
Ищем мобильного разработчика Android с опытом минимиум 2 года на удаленную работу на полную ставку. Наш продукт это собственный успешный движок сайта знакомств. Уже работает мощный мобильный сайт (на JQuery), готов API, server side и открыт аккаунты в Google Developer. Сейчас стоит задача сделать мобильное приложение. Наша израильская компания существует 6 лет, нам нужен «стабильный» человек, который вольется в нашу небольшую команду надолго и не исчезнет. Опыт и навыки, которые могут стать вашим преимуществом:
- Facebook (VK, OK) API
- опыт разработки приложений дэйтинг / соц сети
- интеграция платежных методов (в частности подписки в магазинах Apple/Android)
- интергация любых внешних API
- работа с высоконагруженными сайтами
- английский на уровне достаточном для понимания документации
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