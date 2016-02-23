Договорились на выполнение работы, сошлись в цене и в сроках. Дал доступы к хостингу и админ.панели. После этого исполнитель пропал на 2 дня и не отвечал ни по одному из контактов. Уже начал искать другого исполнителя, но в итоге Вадим появился, извинился и сделал все как нужно по ТЗ. Впечатление от работы двоякое: со стороны организации негативное, со стороны профессионализма положительное.