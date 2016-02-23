Safari21

Александр Safari21

 
30 летРоссия/Слободской
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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недостаточно оценок
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$75
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  • Разработка флеш плагина (хз как правильно))

    Всем привет. В общем нужно разработать вот такую штуку: [url=http://fotoplastic.ru/modelirovanie-nosa.html]http://fotoplastic.ru/modelirovanie-nosa.html[/url] Можно такую же точно, можно чуть лучше если есть идеи. Сроки - не к спеху, так что можно не торопиться, но желательно за месяц сделать. Жду Ваших предложений и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка приложения для iOS

    Добрый день.  Сколько будет стоить разработка подобного приложения: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebr163.waterapplication Только для iOS. Серверная часть уже готова.  Если смысл писать ТЗ, по сути нужно точно такое же, что я скинул? Интересуют цена и сроки.

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Пpием post зaпpoсa oт aндpoид пpил.

    $75

    Нужен php пpoгpaммист сo знaнием codeinteger нa дopaбoтку пpoектa, 2 зaдaчи: 1. Пpием и oбpaбoткa post зaпpoсa oт android пpилoжения. 2. Сoздaние функциoнaлa для oбpaтнoй связи, тaк же пpием oт android пpилoжения Есть гoтoвый бекэнд и нaстpoенa aдмин ...

    PHPAndroid
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Пpием post зaпpoсa oт aндpoид пpил.

    Нужен php пpoгpaммист сo знaнием codeinteger нa дopaбoтку пpoектa, 2 зaдaчи: 1. Пpием и oбpaбoткa post зaпpoсa oт android пpилoжения. 2. Сoздaние функциoнaлa для oбpaтнoй связи, тaк же пpием oт android пpилoжения Есть гoтoвый бекэнд и нaстpoенa aдмин ...

    PHPAndroid
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прием post запроса от Андроид прил.

    Нужен php программист со знанием codeinteger на доработку проекта, 2 задачи: 1. Прием и обработка post запроса от android приложения. 2. Создание функционала для обратной связи, так же прием от android приложения Есть готовый бекэнд и настроена админ ...

    PHPAndroid
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка серверной части мобильного приложения

    Есть готовый backend для работы с мобильным приложением. Нужно разобраться, почему он не принимает POST запрос с телефона и согласовать это с разработчиком. В комментариях укажите стоимость работы и сроки.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание серверной части для мобильного приложения по доставке воды

    Добрый день.  Нужно написать серверную часть для мобильного приложения по доставке воды по городу. И предоставить API для приложения на Андроид. Прототип приложения прикреплен к заданию. Всего будет 6 позиций товаров.  С вас цена: 1. Без админ панели 2. С админ панелью Ребята с космическимим ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка простого приложения под Андроид

    Добрый день. Нужно разработать приложение для доставки воды по городу под Андроид. Необходимо написать клиентскую часть. Прототип приложения прикреплен к заданию. Дизайн приложения предоставлю. Подтверждение номера телефона клиента (отправка смс) реализовывать не нужно.  От вас: 1. Указать стоимость ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
vanilko
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Пpием post зaпpoсa oт aндpoид пpил.
Сотрудничеством доволен.
Договорились на выполнение работы, сошлись в цене и в сроках. Дал доступы к хостингу и админ.панели. После этого исполнитель пропал на 2 дня и не отвечал ни по одному из контактов. Уже начал искать другого исполнителя, но в итоге Вадим появился, извинился и сделал все как нужно по ТЗ. Впечатление от работы двоякое: со стороны организации негативное, со стороны профессионализма положительное.
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SH4RL
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Написание серверной части для мобильного приложения по доставке воды
Всё отлично.
Заказывал разработку серверной части для приложения. Сделал все быстро и качественно. Доволен результатом. Спасибо!
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