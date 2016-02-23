Всем привет. В общем нужно разработать вот такую штуку: [url=http://fotoplastic.ru/modelirovanie-nosa.html]http://fotoplastic.ru/modelirovanie-nosa.html[/url] Можно такую же точно, можно чуть лучше если есть идеи. Сроки - не к спеху, так что можно не торопиться, но желательно за месяц сделать. Жду Ваших предложений и ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Сколько будет стоить разработка подобного приложения: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebr163.waterapplication Только для iOS. Серверная часть уже готова. Если смысл писать ТЗ, по сути нужно точно такое же, что я скинул? Интересуют цена и сроки.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $75
Нужен php пpoгpaммист сo знaнием codeinteger нa дopaбoтку пpoектa, 2 зaдaчи: 1. Пpием и oбpaбoткa post зaпpoсa oт android пpилoжения. 2. Сoздaние функциoнaлa для oбpaтнoй связи, тaк же пpием oт android пpилoжения Есть гoтoвый бекэнд и нaстpoенa aдмин ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен php пpoгpaммист сo знaнием codeinteger нa дopaбoтку пpoектa, 2 зaдaчи: 1. Пpием и oбpaбoткa post зaпpoсa oт android пpилoжения. 2. Сoздaние функциoнaлa для oбpaтнoй связи, тaк же пpием oт android пpилoжения Есть гoтoвый бекэнд и нaстpoенa aдмин ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен php программист со знанием codeinteger на доработку проекта, 2 задачи: 1. Прием и обработка post запроса от android приложения. 2. Создание функционала для обратной связи, так же прием от android приложения Есть готовый бекэнд и настроена админ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть готовый backend для работы с мобильным приложением. Нужно разобраться, почему он не принимает POST запрос с телефона и согласовать это с разработчиком. В комментариях укажите стоимость работы и сроки.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно написать серверную часть для мобильного приложения по доставке воды по городу. И предоставить API для приложения на Андроид. Прототип приложения прикреплен к заданию. Всего будет 6 позиций товаров. С вас цена: 1. Без админ панели 2. С админ панелью Ребята с космическимим ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужно разработать приложение для доставки воды по городу под Андроид. Необходимо написать клиентскую часть. Прототип приложения прикреплен к заданию. Дизайн приложения предоставлю. Подтверждение номера телефона клиента (отправка смс) реализовывать не нужно. От вас: 1. Указать стоимость ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт8 лет назад