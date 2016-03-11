Доработка серверной части мобильного приложения

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  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок160 просмотров

Есть готовый backend для работы с мобильным приложением. Нужно разобраться, почему он не принимает POST запрос с телефона и согласовать это с разработчиком. В комментариях укажите стоимость работы и сроки.

9 лет назад
Safari21
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров