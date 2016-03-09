Нативный мессенджер на платформе iOS + сервер

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Требуется разработать нативный мессенджер на платформе iOS и его серверную часть.

Основные функции:

  • Чат между контактами (идентификатор контакта - его номер телефона).
  • Автоматическое определение контактов из записной книги, у которых установлен мессенджер.
  • Групповой чат (в котором могут участвовать несколько человек).
  • Панель смайликов.
Серверную часть можно реализовать либо на Node.js, либо на Java (можно предложить свой вариант).

Укажите, пожалуйста, стоимость самой базовой версии, и сроки её разработки. Предполагается оплата за каждую доработку.

Параллельно ищу дизайнера.

iOSJavaNode.js
9 лет назад
Steadfast
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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