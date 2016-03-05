Мобильное приложение для рисования поверх видео

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Закрыт3 заявки978 просмотров

Нужно сделать мобильное приложение для ios и для android, которое бы могло бы создавать такие видео:

https://www.youtube.com/watch?v=uifhejHmr34

https://www.youtube.com/watch?v=ztMIb6nEeyg

и шарить их в соц. сети.

В заявке укажите сколько вам потребуется времени и цену.

AndroidiOS
9 лет назад
Flying-Brain
Николай 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров