Мобильное приложение для рисования поверх видео

Нужно сделать мобильное приложение для ios и для android, которое бы могло бы создавать такие видео:

https://www.youtube.com/watch?v=uifhejHmr34

https://www.youtube.com/watch?v=ztMIb6nEeyg

и шарить их в соц. сети.

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