Консультация по разработке мобильных приложений

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Добрый день, уважаемые коллеги!

Я хотела бы пообщаться с опытным человеком (разработчик под мобильные устройства, или pm, который имеет достаточно опыта по управлению проектами для мобильных устройств).

9 лет назад
E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров