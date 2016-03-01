Приложение доставки Android iOS

Краткий бриф:

• Каталог заведений (информация поступает из базы существующего сайта, самописного, есть пример базы)

• Каталог товаров заведения. Каждый объект включает в себя изображение, краткое описание/состав, массу, цену.

• По клику на кнопку с ценой она заменяется формой выбора количества с кнопкаи + и -.

• Возможность добавить в корзину, изменять количество в корзине аналогичным образом

• После оформления заказа (заполнения формы) отправляется E-mail на определенный адрес. Онлайн оплата не нужна, просто отправка сообщения. Авто подстановка данных при последующих заказах.

• Бэкэнд - на усмотрение разработчика - должен в будущем позволять отправлять push, хранить базу покупателей, получать обращения. Предусмотреть расширение до мультирегиональности приложения.

Будет предоставлен дизайн в PSD, слои разбиты по группам. Аккаунты разработчика на Android, iOS.

Желательна реализация на кроссплатформе. Если данные навыки недоступны - предлагайте цену с указанием конкретной мобильной платформы.

Прототипы прилагаю