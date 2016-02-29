Добрый день. Есть приложение - http://codecanyon.net/item/booster-cleaner-pro-admob/14580127 (архив с сорцами вышлю исполнителю). Проект на эклипсе сделан, но могу конвертнуть в студио. Необходимо сделать полный рескин (уникализацю) приложения (поменять ...
IOS приложение
Требует разработка приложения под IOS (IPhone), XCode
Функционально приложение крайне простое и по своей сути это портфолио работ компании.
Из особенностей функционала:
1. Список категорий с переходом в описание
2. Новости и анонсы (картинка с текстовым описанием переходом на сайт компании в соответствующий раздел)
3. Описание категории (список фотографий, небольшой текст, чек-лист услуг с отправкой заявки на эл. почту)
4. Контакты (телефон, адрес, карта)
5. Позвонить в компанию (кнопка с вызовом по заранее заданному номеру)
6. Получение данных для новостей и фотографий для потрфолио с сайта. Подготовка выгрузки со стороны сервера выполняется нашим программистом, по вашим требованиям.
7. Дизайн, разметка и нарезка также предоставляется полностью с нашей стороны.
При хорошо-сложившейся совместной работе, готовы на постоянной основе передавать проекты.
Вашим плюсом, но не обязательно, будет являться умение программировать под Android
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
Это приложение должно являть собой книгу которая начинается с обложки. При точечном касании по экрану вызывается меню настроек с функциональными кнопками: - размер шрифта - закладки - оглавление с переходами по главам. ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработка соц.сети для автовладельцев.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, задача подразумевает подбор и выполнение наиболее оптимального варианта создания мобильного приложения (iOS|android), с внедрением API перерводчика. есть 2 сценария выполнения работы: 1) создания приложения "с нуля" 2) ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать приложение для iPad. Функционал приложения: договоры оказания услуг с возможностью подписания клиентом в конце работы. Сброс договоров в базу данных на сервере. Возможность сопряжения с оплатой банковской картой( как опция)Мобильные приложения6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день , уважаемые фрилансеры! Техническое задание. 1. Добавить PageViewController (с точками) для первоначального обучения пользователя приложения. Буквально 5 пять картинок. Показываться этот PageViewController должен только, если пользователь устанавливает приложение в первый раз. ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $336
короткое тз в прикрепленном документеМобильные приложения1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $800
Разработка приложения Windows Phone - срочно, бюджет 800$ оплата в 2 этапа первый после половины готовности, без аванса, передача исходного код после полной оплатыМобильные приложения10 заявокЗакрыт9 лет назад
Для разработки приложения требуется специалист с минимум 2 годами опыта работы Обязательно: -3D Effects Rendering SDK -OpenCV Жду ваших откликов.Спасибо!Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад