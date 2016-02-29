IOS приложение

Требует разработка приложения под IOS (IPhone), XCode

Функционально приложение крайне простое и по своей сути это портфолио работ компании.

Из особенностей функционала:

1. Список категорий с переходом в описание

2. Новости и анонсы (картинка с текстовым описанием переходом на сайт компании в соответствующий раздел)

3. Описание категории (список фотографий, небольшой текст, чек-лист услуг с отправкой заявки на эл. почту)

4. Контакты (телефон, адрес, карта)

5. Позвонить в компанию (кнопка с вызовом по заранее заданному номеру)

6. Получение данных для новостей и фотографий для потрфолио с сайта. Подготовка выгрузки со стороны сервера выполняется нашим программистом, по вашим требованиям.

7. Дизайн, разметка и нарезка также предоставляется полностью с нашей стороны.

При хорошо-сложившейся совместной работе, готовы на постоянной основе передавать проекты.

Вашим плюсом, но не обязательно, будет являться умение программировать под Android