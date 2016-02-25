Создание приложения для iPad/ iPhone

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Необходимо создать приложение для iPad. Функционал приложения: договоры оказания услуг с возможностью подписания клиентом в конце работы. Сброс договоров в базу данных на сервере. Возможность сопряжения с оплатой банковской картой( как опция)

9 лет назад
Vysokovskiy
Алексей 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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