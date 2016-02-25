Добрый день. Есть приложение - http://codecanyon.net/item/booster-cleaner-pro-admob/14580127 (архив с сорцами вышлю исполнителю). Проект на эклипсе сделан, но могу конвертнуть в студио. Необходимо сделать полный рескин (уникализацю) приложения (поменять ...
Создание приложения для iPad/ iPhone
Необходимо создать приложение для iPad. Функционал приложения: договоры оказания услуг с возможностью подписания клиентом в конце работы. Сброс договоров в базу данных на сервере. Возможность сопряжения с оплатой банковской картой( как опция)
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