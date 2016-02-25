Разработка приложения Windows Phone - срочно

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок227 просмотров

Разработка приложения Windows Phone - срочно, бюджет 800$ оплата в 2 этапа первый после половины готовности, без аванса, передача исходного код после полной оплаты

9 лет назад
sistemnova
Александр 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров