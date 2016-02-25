Ios проект с opencv

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Закрыт1 заявка119 просмотров

Тематика - мобильные приложения, приложения ios

Описание:

Разрабатываемый внутренний продукт, для которого ищем разработчика с навыками работы с opencv под ios.

Рассматриваются только кандидаты с реальным опытом. Проект серьёзный и времени на обучение нет.

В заявке укажите ссылку на сделанный вами такой проект на аппстор.

iOSOpenCV
9 лет назад
apfelka
28 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров