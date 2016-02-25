Ios проект с opencv

Тематика - мобильные приложения, приложения ios

Описание:

Разрабатываемый внутренний продукт, для которого ищем разработчика с навыками работы с opencv под ios.

Рассматриваются только кандидаты с реальным опытом. Проект серьёзный и времени на обучение нет.

В заявке укажите ссылку на сделанный вами такой проект на аппстор.