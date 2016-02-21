Приложение-плеер для Android на React Native

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Закрыт2 заявки272 просмотра

Нужно реализовать приложение - видео- и аудио- плеер для Андроид на React Native

Дизайн не важен. Подробности при обсуждении

Для исполнителей с репутацией 100% предоплата

оплата по WMZ

AndroidReact Native
9 лет назад
bizal
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров