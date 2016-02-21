Приветствую Ищу пару человек для андройд разработки . Подробности при общении Если есть опыт в командной работе буду рад. Для начала как дополнительный заработок, так проект личный и просто идея. ...
Приложение-плеер для Android на React Native
Нужно реализовать приложение - видео- и аудио- плеер для Андроид на React Native
Дизайн не важен. Подробности при обсуждении
Для исполнителей с репутацией 100% предоплата
оплата по WMZ
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