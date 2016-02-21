IOS приложение

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Закрыт8 заявок160 просмотров

Приветствую!

Нужно срочно сделать прототип приложения, дизайн есть, вышлю кандидатам. Важна скорость.Всем спасибо. 

iOS
9 лет назад
WestWind
Сергей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров