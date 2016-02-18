Разработка приложения-соцсети на iOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок173 просмотра

Нужно разработать Приложение, в котором будет возможность создавать аккаунты, сохранять фотографии, просматривать страницы через браузер (возможно не встроенный браузер, а сафари), делать вип аккаунты, пересылать Лс и оставлять комментарии. Дизайнер есть, нужен кодировщик/программист. 

iOS
9 лет назад
Oli_segye
Ольга 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров