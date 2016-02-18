Есть приложение для андроида https://play.google.com/store/apps/details?id=lexu.me.aquario , нужно сделать аналог под IOS
Разработка приложения-соцсети на iOS
Нужно разработать Приложение, в котором будет возможность создавать аккаунты, сохранять фотографии, просматривать страницы через браузер (возможно не встроенный браузер, а сафари), делать вип аккаунты, пересылать Лс и оставлять комментарии. Дизайнер есть, нужен кодировщик/программист.
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