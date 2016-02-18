Программа для андроид

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Закрыт10 заявок219 просмотров

Нужна программа для учёта заселения номеров в гостинице. три юзер режима: заявка на заселение(от клиента), ведение непосредственно учёта и контроль заселения.

Удивите ценой 

Android
9 лет назад
guest_14557842633315
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров