Есть адаптивная версия сервиса, нужно по её образу и подобию сделать приложения, backend полностью с нас. Нужна Andoid и iOS версия. Заявки рассматриваются только от конечных исполнителей.
Нужен разработчик (front end) для web application
Пишем mobile web-app - то есть сайт с особым функционалом, рассчитаный под просмотр в мобильных телефонах.
Сначала будем разрабатывать именно версию для мобильных, как закончим- перейдём на десктоп.
Дизайн сейчас в разработке, есть wireframe и рабочий прототип обьясняющий в деталях функционал.
На что это будет похоже:
Наша аппа будет подобна вот этой
http://readlang.com/library/5694166f81638bc1533fc326/from/76
Немного схожа с гугл транслейт
https://translate.google.com/#auto/en/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD
Чтобы понять как будет работать и какой будет функционал - оба примера выше откройте в мобильном и попользуйтесь.
(в readlang для этого надо зарегаться с google account)
В команде проекта уже есть программист back-end, требуется front-end для дополнения команды.
Требования к кандидатам:
Опыт - минимум 3 года.
Обязателен опыт в разработке веб-приложений, node.js, twitter bootstrap, HTML5, CSS3.
Обязательно показать примеры разработанных вами приложений.
Обязателен тех. английский на хорошем уровне. (Команда говорит и ведёт переписку по английски)
Желательно знать о HTML/CSS best practices, WC3 compliance
Как отвечать:
При ответе пишите
1) Когда вы можете начать этот проект
2) Ваш опыт работы (где и сколько)
3) Примеры прошлых работ (ссылки)
4) Расценки
5) Контактную информацию.
Спасибо за внимание!
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