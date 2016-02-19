Нужен разработчик (front end) для web application

Пишем mobile web-app - то есть сайт с особым функционалом, рассчитаный под просмотр в мобильных телефонах.

Сначала будем разрабатывать именно версию для мобильных, как закончим- перейдём на десктоп.

Дизайн сейчас в разработке, есть wireframe и рабочий прототип обьясняющий в деталях функционал.

На что это будет похоже:

Наша аппа будет подобна вот этой

http://readlang.com/library/5694166f81638bc1533fc326/from/76

Немного схожа с гугл транслейт

https://translate.google.com/#auto/en/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD

Чтобы понять как будет работать и какой будет функционал - оба примера выше откройте в мобильном и попользуйтесь.

(в readlang для этого надо зарегаться с google account)

В команде проекта уже есть программист back-end, требуется front-end для дополнения команды.

Требования к кандидатам:

Опыт - минимум 3 года.

Обязателен опыт в разработке веб-приложений, node.js, twitter bootstrap, HTML5, CSS3.

Обязательно показать примеры разработанных вами приложений.

Обязателен тех. английский на хорошем уровне. (Команда говорит и ведёт переписку по английски)

Желательно знать о HTML/CSS best practices, WC3 compliance

Как отвечать:

При ответе пишите

1) Когда вы можете начать этот проект

2) Ваш опыт работы (где и сколько)

3) Примеры прошлых работ (ссылки)

4) Расценки

5) Контактную информацию.

Спасибо за внимание!