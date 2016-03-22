Есть готовый дизайн сайта Надо перевести в Скеч (Sketch SketchApp) Дизайн сайта прилагаю. Оцените работу, покажите подобные проекты.
Ищу команду для постоянного соотрудничества.
Нужны дизайнеры, разработчики.
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $75
Есть стайлгайд на фотошопе (прилагаю скрин) Требуется перерисовать в SketchApp, плюс подгонка под Atomic Design System. Очень важна организованность и порядок в составлении файла по Atomic Design (Atoms, molecules, organisms, screens) ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно перевести вводный курс по Фотошопу с видео по английского на письменный русский. Этот курс мне предстоит преподавать вживую, поэтому нужен полная опись занятий, тем и упражнений. Буквально почти досканальный перевод в ...Переводы13 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно перерисовать и запрограмировать мини сайт, в соответсвиями с указаниями (приложено - paper sketch для примера) В сайте 5 страниц, 4 из которых похожи - в них меняются только тексты и картинки. Нужна ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сконструировать мини сайт на ВП теме Enfold с готового дизайна. Обязателен опыт с этой темой - ENFOLD, работаем только с ней. Важно использовать элементы темы а не кастомные коды. Сайт в ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищем дизайнера с опытом работы с генераторами сайтов (wix, froont, Webflow или что то подобное) На выходе нам нужен статичный HTML/CSS который мы загрузим на сервер. Функционал: форма контактов, контактные данные, ссылки на соц ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен разработчик для фото приложения под iphone. Ищем человека уже имевшего опыт с фото, процессированием изображений, коллажированием нескольких фотографий в одну и тд. Обращяетесь только если подобный опыт у вас имеется и ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищем разработчика (желательно в Киеве). Нарезка PSD в HTML/CSS, для последующего использования в Wordpress. Есть 2 сайта которые надо "порезать". 1 главная страничка + 2 внутренние в каждом сайте. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна лингвистическая и контекстуальная правка 10 статей по ЗОЖ и саморазвитию. Есть грубые "болванки" которые писали не профи. Каждая статья по 1-2 тыс символов. Их нужно править - орфографию, строение предложения и т.д. ...Редактирование и Корректура31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Пишем mobile web-app - то есть сайт с особым функционалом, рассчитаный под просмотр в мобильных телефонах. Сначала будем разрабатывать именно версию для мобильных, как закончим- перейдём на десктоп. Дизайн сейчас в разработке, есть ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно доделать прилагаемую страничку сайта. Набор правок передам устно по скайпу. Профессионалу тут работы на 2-3 часа. Формат: PSD, CC 2015 Оплата: Договорная. PayPal, кредитка (не Российская) ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется на постоянной основе - в любой точке мира. Качества: Скорость исполнения и коммуникации, технически подкованный, желание учится и расти. Обязателен технический английский. Сферы ответсвенностии: Графический ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен контент райтинг для сайта по ЗОЖ. http://ru.hellomagazine.com/figura/fitnes-i-sport/3325-luchshie-instagram-o-fitnese.html Что уже есть: 2 подборки инстаграмм, по 7 фото в каждой Что требуется от вас: тексты под каждым ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется технический дизайнер для аппликации под iPhone. Работа удаленная, почасовая, в среднем 6 часов в неделю. Требования: * Знания и опыт в дизайне аппликаций / для веб - минимум 3 ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Добавить функции в ЦМС locksmithinportland.com/ Самописный ЦМС – php+java+html Нжно: 1. добавить функции גв ЦМС – Backup и Restore для всего сайта. (база данных и странички) ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно потроить сеть из 10 подобных сайтов с изменением текстов и изображений. Плюс - главный сайт с картой по регионам, как здесь: http://www.availablelocksmithinc.com/USA_Map/ Примеры сайтов по взлому замков: ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт16 лет назад