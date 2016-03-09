Нужна лингвистическая и контекстуальная правка 10 статей по ЗОЖ и саморазвитию.

Есть грубые "болванки" которые писали не профи. Каждая статья по 1-2 тыс символов. Их нужно править - орфографию, строение предложения и т.д. до презентабельного уровня.

Пишите оценку за всю работу.

Спасибо.