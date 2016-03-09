Правка 10 статей по ЗОЖ

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт31 заявка344 просмотра

Нужна лингвистическая и контекстуальная правка 10 статей по ЗОЖ и саморазвитию.

Есть грубые "болванки" которые писали не профи. Каждая статья по 1-2 тыс символов. Их нужно править - орфографию, строение предложения и т.д. до презентабельного уровня.

Пишите оценку за всю работу.

Спасибо.

9 лет назад
marklevi7
Левинзон 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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