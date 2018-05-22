Написать статью из текста видео.

Необходимо написать хорошую статью из текста по видео, статья с таблицами как на видео.

Статья слово в слово. Вставленные Таблицы в тексте в тех местах что и на видео показываются.

Цена 3$

https://www.youtube.com/watch?v=v4L8XYbfD9s&index=5&list=FLt4w6cTUpYBxaBDx4Zmx0hA