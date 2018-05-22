Необходимо написать или поправить имеющийся текст, таким образом, чтобы красиво и кратко была изложена вся важаная информация: О сфере деятельности компании, задачи, партнёрство. Размер текста макс.200 слов. Укажите цену, на своё предложение.
Написать статью из текста видео.
Необходимо написать хорошую статью из текста по видео, статья с таблицами как на видео.
Статья слово в слово. Вставленные Таблицы в тексте в тех местах что и на видео показываются.
Цена 3$
https://www.youtube.com/watch?v=v4L8XYbfD9s&index=5&list=FLt4w6cTUpYBxaBDx4Zmx0hA
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