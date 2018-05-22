Написать статью из текста видео.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен12 заявок349 просмотров

Необходимо написать хорошую статью из текста по видео, статья с таблицами как на видео. 

Статья слово в слово. Вставленные Таблицы в тексте в тех местах что и на видео показываются.

Цена 3$

https://www.youtube.com/watch?v=v4L8XYbfD9s&index=5&list=FLt4w6cTUpYBxaBDx4Zmx0hA

9 лет назад
Tiger66
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

federikos
Фёдор 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена хорошо.
Отличный заказчик - четкое задание, мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

federikos
Фёдор 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад