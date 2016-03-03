Сделать расшифровку аудиоразговора на украинском (30 минут)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт2 заявки147 просмотров

Нужно расшифровать интервью продолжительностью тридцать минут. Розговор на украинском языке. 

Дедлайн - сегодня до 20.00.

9 лет назад
orlenko_m
31 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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