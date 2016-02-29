Необходимо перенести текст со скана в документ ворд

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен33 заявки397 просмотров

Имеется скан документа, необходимо сделать такой же только в формате ворд, один в один как на скане (по тексту конечно) Всего 8 листов

9 лет назад
sekonsalt
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$12
1 день
Рекомендую, быстро, оперативно и точно!
Все замечательно!

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад