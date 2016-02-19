Корректура серии текстов (медицина)

Здравствуйте.

Нужно откорректировать серию медицинских текстов, 200 статей. Все ваши правки должны быть видны в Ворде в режиме рецензирования.

Рассматриваю только предложения корректоров – специалистов по профилю (по опыту – обычные филологи на эту роль не подходят, пропускают много ошибок).

Оплата – 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов. ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!

Жду предложений.