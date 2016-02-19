Корректура серии текстов (медицина)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок354 просмотра

Здравствуйте.  

Нужно откорректировать серию медицинских текстов, 200 статей. Все ваши правки должны быть видны в Ворде в режиме рецензирования.  

Рассматриваю только предложения корректоров – специалистов по профилю (по опыту – обычные филологи на эту роль не подходят, пропускают много ошибок).  

Оплата – 15-20 руб за 1000 знаков без пробелов. ОСТАВЛЯЙТЕ СКАЙПЫ!  

Жду предложений.

9 лет назад
jimmy_2
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров