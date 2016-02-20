Найти изображения для списка товаров

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  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен4 заявки214 просмотров

Требования и список во вложении.

9 лет назад
Morst
Павел 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Korova
42 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Спасибо!Работа выполнена оперативно!
Спасибо. Приятно было поработать.

Заявки фрилансеров

Korova
42 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад