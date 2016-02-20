Korova

Татьяна Догадина Korova

 
41 годРоссия/Ленинск-Кузнецкий
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Студенческие работы по экологическим дисциплинам; технические тексты, инструкции; редактирование текстов.
Отзывы заказчиков
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$57
9 баллов
8 лет назад
Устанoвка oчистки вент.выбрoсoв oт текстильнoй пыли
Работа выполнена точно и в срок. Рекомендую Татьяну как отличного исполнителя.
хорошо поработали. рекомендую
Ответный отзыв
Mama_Jein
Евгения 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$37
10 баллов
8 лет назад
Устанoвка oчистки вент.выбрoсoв oт текстильнoй пыли
Татьяна выполнила работу точно и в срок.
Отличный заказчик. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
dan_149
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать курсовую работу по электртехнике на примере двух готовых
Оперативно, качественно, всегда на связи, спасибо
Приятно было сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Morst
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
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Спасибо!Работа выполнена оперативно!
Спасибо. Приятно было поработать.
Ответный отзыв