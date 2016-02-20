Студенческие работы по экологическим дисциплинам; технические тексты, инструкции; редактирование текстов.
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Отзывы заказчиков
$57
9 баллов
8 лет назад
Работа выполнена точно и в срок. Рекомендую Татьяну как отличного исполнителя.
Ответный отзыв
хорошо поработали. рекомендую
$37
10 баллов
8 лет назад
Татьяна выполнила работу точно и в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно было поработать.
$20
10 баллов
8 лет назад
Оперативно, качественно, всегда на связи, спасибо
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать. Рекомендую.
$4
10 баллов
8 лет назад
Спасибо!Работа выполнена оперативно!
Ответный отзыв
Спасибо. Приятно было поработать.