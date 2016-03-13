Сделать курсовую работу по электртехнике на примере двух готовых

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Завершен3 заявки96 просмотров

Тема курсовой: Проектирование колебательного контура на фиксированную частоту с термокомпонентами, предмет: Элементная База Электронных Средств, есть 2 примера готовых курсовых проектов по этой же теме, в архиве фотографии курсовых, нужно просто сделать по примеру, в основном там расчеты и схемы, условия и значения данной курсовой на отдельной фотографии

9 лет назад
dan_149
Даниил 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Korova
42 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$20
10 дней
Оперативно, качественно, всегда на связи, спасибо
Приятно было сотрудничать. Рекомендую.

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Korova
42 года
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад