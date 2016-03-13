Сделать курсовую работу по электртехнике на примере двух готовых

Тема курсовой: Проектирование колебательного контура на фиксированную частоту с термокомпонентами, предмет: Элементная База Электронных Средств, есть 2 примера готовых курсовых проектов по этой же теме, в архиве фотографии курсовых, нужно просто сделать по примеру, в основном там расчеты и схемы, условия и значения данной курсовой на отдельной фотографии