Диплом таможня

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Закрыт3 заявки141 просмотр

требования в файле

диплом с речью

объем 90+список литературы и приложения

АП 80% минимум

срок месяц+

прошу указывать сумму в рублях

9 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров