Метрология(160229)

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Закрыт1 заявка75 просмотров

Выполнить контрольное задание по дисциплине Метрология

Задание в файлах

Имеется методичка

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9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров