Увеличить текст в размерах в 2,5-3 раза (дипломная работа)

Уважаемые.

Задача состоит из двух частей:

1. Есть исходный текст на 14-15 страниц. Введение на 5 страниц и Первая глава на 10 страниц. Мне нужно увеличить количество текста до 30.

2. Вторая глава не написана вообще. Нужно написать текст для дипломной работы на 20 страниц к второй главе.

Тема дипломной работы: Развитие художественного мышления учащихся в старших классах на уроках изо. Графика и техники рисования тушью

Срок - 2-3 дня