Увеличить текст в размерах в 2,5-3 раза (дипломная работа)

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Уважаемые. 

Задача состоит из двух частей:

1. Есть исходный текст на 14-15 страниц. Введение на 5 страниц и Первая глава на 10 страниц. Мне нужно увеличить количество текста до 30. 

2. Вторая глава не написана вообще. Нужно написать текст для дипломной работы на 20 страниц к второй главе. 

Тема дипломной работы:  Развитие художественного мышления учащихся в старших классах на уроках изо. Графика и техники рисования тушью

Срок - 2-3 дня

9 лет назад
avengi
Руслан 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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