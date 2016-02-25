Нужно написать реферат по философии на тему: " манифест коммунистической партии" Маркса и Энгельса . Работа должна быть написана как обзор этого манифеста по главам. Не нужно давать общую информацию о самих авторах данного труда, ...
Словарная статься, история понятий
Необходимо написать статью "История понятий" для словаря.
Статья должна быть объемом не менее 4500 знаков.
Структура статьи:
1.2–3 разных определения понятия (примеры из существующих словарей, научных
работ). Возможен экскурс в историю понятия. Определения взять на свой выбор.
2.Авторское определение понятия инструментального характера, раскрывающее
современный взгляд на описываемый феномен.
3.Роль истории идей в современном гуманитарном знании по отношению к близким
предметным областям.
4.Разновидности истории идей, подходы, критика, перспективы развития.
5.Литература.
Оформление статьи:
Определяемое понятие выделяется полужирным, через тире дается определение. MS Word DOC. Шрифт Times New Roman, кегль 14, выравнивание поширине, междустрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,0.
Список литературы оформляется по образцу:
Литература: Гуревич А.Я.Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005; Гуревич А.Я. Проблема ментальностей в современной историографии //Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. М., 1989; История ментальностей и
историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М.,
1996; Марков Б.В. Разум и сердце:История и теория менталитета. СПб., 1993; Российская ментальность: методы и
проблемы изучения. М., 1999; Словарь средневековой культуры / под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003; L’Histoire et ses méthods / Sous la dir. deCh. Samaran. Paris,1961
Пример статьи и литература в прикрепленном файле.
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