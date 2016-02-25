Словарная статься, история понятий

Необходимо написать статью "История понятий" для словаря.

Статья должна быть объемом не менее 4500 знаков.

Структура статьи:

1.2–3 разных определения понятия (примеры из существующих словарей, научных

работ). Возможен экскурс в историю понятия. Определения взять на свой выбор.

2.Авторское определение понятия инструментального характера, раскрывающее

современный взгляд на описываемый феномен.

3.Роль истории идей в современном гуманитарном знании по отношению к близким

предметным областям.

4.Разновидности истории идей, подходы, критика, перспективы развития.

5.Литература.

Оформление статьи:

Определяемое понятие выделяется полужирным, через тире дается определение. MS Word DOC. Шрифт Times New Roman, кегль 14, выравнивание поширине, междустрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,0.

Список литературы оформляется по образцу:

Литература: Гуревич А.Я.Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005; Гуревич А.Я. Проблема ментальностей в современной историографии //Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. М., 1989; История ментальностей и

историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М.,

1996; Марков Б.В. Разум и сердце:История и теория менталитета. СПб., 1993; Российская ментальность: методы и

проблемы изучения. М., 1999; Словарь средневековой культуры / под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003; L’Histoire et ses méthods / Sous la dir. deCh. Samaran. Paris,1961

Пример статьи и литература в прикрепленном файле.