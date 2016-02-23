Курсовая работа экономика фирмы,

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Курсовая экономика фирмы, тема : нужно весь текстовый материал скопировать из методички,там в каждом пункте таблицы по ним провести

расчёты, а где то написать вывод, введение и заключение написать самим.

40-45 стр

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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