Курсовая работа на 25-30 стр, уник 80%, подробности прикладываю. Ваша цена и срок?
Написание текстовой контрольной
Документ - https://www.weblancer.net/download/2163303.pdf
Нужно написать Лаб. работу №2(стр.5) и Контрольную (стр. 9)
Тема(вариант) - №23, культурный центр. Описание на стр. 31
кол-во символов - примерно до 10000 (1-3 страницы)
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