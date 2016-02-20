Написание текстовой контрольной

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Закрыт2 заявки251 просмотр

Документ - https://www.weblancer.net/download/2163303.pdf

Нужно написать Лаб. работу №2(стр.5)  и Контрольную (стр. 9)

Тема(вариант) - №23, культурный центр. Описание на стр. 31

кол-во символов - примерно до 10000 (1-3 страницы)

9 лет назад
neon1x
Юрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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