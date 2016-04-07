Диплом по медицине

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Завершен6 заявок170 просмотров

диплом по медицине. Не менее 35 страниц . 

введение не менее 4 страниц и заключение не менее 3 страниц .  Введение готово, но содержание не то. В содержание должно быть теоретически часть и практическая где надо провести анкетирование населения и сделать графики

статистики и в теории должен быть отдельный раздел рекомендации который должен быть не менее 3 листов,

есть требования к оформлению диплома. Уник 50

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$20
30 дней
Спасибо за курсовую!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Zhanna_CM
Жанна 
52 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад