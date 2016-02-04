В прикрепленном документе нужно написать Лаб. работу №2(стр.5) и Контрольную (стр. 9) Тема(вариант) - №23, культурный центр. Описание на стр. 31 кол-во символов - примерно до 10000 Есть пример принятой лаб. работы №1, если нужно, могу отправить.