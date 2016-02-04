Документ - [url=https://www.weblancer.net/download/2163303.pdf]https://www.weblancer.net/download/2163303.pdf[/url] Нужно написать Лаб. работу №2(стр.5) и Контрольную (стр. 9) Тема(вариант) - №23, культурный центр. Описание на стр. 31 кол-во символов - примерно до 10000 (1-3 страницы)
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Документ - https://www.weblancer.net/download/2163303.pdf Нужно написать Лаб. работу №2(стр.5) и Контрольную (стр. 9) Тема(вариант) - №23, культурный центр. Описание на стр. 31 кол-во символов - примерно до 10000 (1-3 страницы)Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
В прикрепленном документе нужно написать Лаб. работу №2(стр.5) и Контрольную (стр. 9) Тема(вариант) - №23, культурный центр. Описание на стр. 31 кол-во символов - примерно до 10000 Есть пример принятой лаб. работы №1, если нужно, могу отправить.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад