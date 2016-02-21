Курсовая по коммерции

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Курсовая по коммерции-20страниц теории и 20практики.10 источников литературы не позднее 2014 выпуска, есть методичка.в теории нужно

рассматривать поиск поставщиков и заключение договоров,  оптовые

закупки,даже можно рассмотреть договор поставки и его разобрать.

Поэтапно, сначала сдаём теорию, после утверждения пишем

практику.Прикладываю пример плана. Нужен план на утверждение, желательно

сегодня.

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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