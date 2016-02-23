Тема- создание сайта ветеринарной клиники. другие подробности мне не известны пока что....до конца марта надо сдать на рецензию. по сути тема это создание сайта и описание этого процесса У меня есть ...
Курсовой по английской филологии
Курсовой на 25 стр, уникальность 80%, подробности прикложил. Ваши расценки, время и условия?
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