Диплом менеджмент

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Завершен4 заявки148 просмотров

Тема: «Организация системы обучения и развития персонала

требуется написание главы 2 практики

план есть

25-27 стр

9 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
$25
7 дней
спасибо за работу
ОЧЕРЕДНОЕ УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! СПАСИБО!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
9 лет назад
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