Нужно написать реферат по философии на тему: " манифест коммунистической партии" Маркса и Энгельса . Работа должна быть написана как обзор этого манифеста по главам. Не нужно давать общую информацию о самих авторах данного труда, нужно лишь по полочкам разложить этот манифест. Реферат должен быть написан на 17-20 страницах до 7 марта