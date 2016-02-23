САПР устройств промышленной электроники(160224)

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Выполнить лабораторные работы по дисциплине «САПР устройств промышленной электроники».

Рассмотреть основные задачи проектирования на этапах функционально-логического, схемотехнического и конструкторского проектирования радиоэлектронных устройств.

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9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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