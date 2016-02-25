Дипломная работа

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Закрыт2 заявки227 просмотров

Задача:  

Написать диломную работу на тему: "Автоматизированная система проверки знаний студентов". Разработать  систему нужно на С++ Builder.

9 лет назад
dicweb
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

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