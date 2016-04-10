Курсовая. Философия

Тема: Личность, философ - Парменид.

Структура работы:

1. введение (где все это учитывается темаи тд)

2. основная часть. В основной части обзор первичной и вторичной

литературы, выводы, рассуждения, цитирование, доказательство (+

обращение к первичному тексту)

3 вывод заключение где уже учитывать актуальность.

Список источников

Введение. Цель (интерес,с это чем связано). С начала философе, затем разработка вопроса его учения как они менялись,

как связаны с жизнью, какие постоянства наблюдаются в работе,

какие изменения, в общем узнать его отношение и принадлежность и

часть жизни связанная с эпосом, узнать его как личность в общем

выяснить эту связь.

Материал: первичный ( сам философский текст - в Лебедеве это

фрагменты ранних греческих философов) в разделе Парменид,

вторичные источники литература, (Ахутин в началах философии)

упоминает его.

После темы цели идут задачи, возможные интересы. Сформулировать,

выявить его как личность, его жизненные устои, посмотреть как они

переданы в тексте,возможно гипотеза,тезис выдвинуть,вот затем ДОП.

Информ,

Метод исследования: научный это анализ историко филологи данных,

это все данные которые есть в архивно-исторических трудах, затем

трактовка терминов, филологических текстах, обязательно все в

конце указать и источники и литру,затем опираться на актуальность

что он затрагивал темы которые возможно на слуху и ныне,затем

новизна,это например отношение что впервые наверное кого-то

интересует такая часть его творчества там своя интерпретация

возможно ( плюс всегда утверждать и подтверждать цитирование и

сноски оформить сразу где взято).

Сначала рассмотреть первоисточники: сочинения самого философа, а потом уже читать исследовательскую литературу.

На основе этого можно провести собственный анализ, но он должен

быть довольно строгим, делать выводы из того, что рассматривалось.

Надо сказать по биографии основные данные (все по источникам), по учению философа. Его роль в философии, на

кого повлиял, как повлиял.

Оформление стандартное, объем работы 21 - 25 стр от введения до

списка литературы.

Уникальность работы от 70% по Etext.

Сроки до 20 марта.