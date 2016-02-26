2 диплома по технологии пищевых продуктов

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Закрыт1 заявка131 просмотр

необходимо выполнить 2 работы (бакалавра) все требования изложены в методичке.

Одна тема согласована, вторую можно выбрать из списка в методичке.

Объем 60-80 по согласованию

графическая часть 5-6 листов.

АП 65%

доклад в комплекте

сроки обсуждаются

будет 1-2 автора

прошу писать сумму в рублях в теле проекта

методичка тут  https://yadi.sk/d/sogv-fGqpZ2QJ

9 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

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