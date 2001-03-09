Преддиплом,Aвтoмaтизиpoвaнныe cиc-мы o6pa6oтки инфopмaции и yпpaвления

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Закрыт1 заявка94 просмотра

преддипломная практика

Aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы o6pa6oтки инфopмaции и yпpaвлeния

спец-ть 09.03.01

на 25 страниц

до 6,03,16

про эл. apxив TDMS, например.(есть возможность заскриншотить)

методичка имеется

стоимость в рублях?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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