Курсовая. Экономика Фирмы

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Закрыт2 заявки173 просмотра

Курсовая. Экономика Фирмы .Неделя. Не менее 30 стр. антиплагиат 85% уникальности. 11 вариант, есть методичка. Есть утвержденный план

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров