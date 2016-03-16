Реферат по монографии А.С.Вартанов Фотография: документ и образ.

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Завершен2 заявки145 просмотров

Необходимо написать реферат по монографии А.С.Вартанов Фотография: документ и образ. М., 1983. 

В реферате отразить основные идеи, мысли, цель монографии.

Объем работы 10 - 12 стр.

В тексте сноски на материалы.

Оформление стандартное TNR, замер шрифта 14, интервал 1,5.

Уникальность работы от 70% по Etext

Сроки до 10 марта.

Цена - 650 р.

9 лет назад
trogvar1
34 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$8
10 дней
Любовь отлично справилась с задачей! Спасибо!
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lubsha
Любовь 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
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