Срочная курсовая. организ-я ВЭД. Taмoжeннoe peгyлиpoвaниe ВЭД

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Закрыт2 заявки91 просмотр

курсовая на 30 страниц

теория

2 раздела по 2 параграфа.

есть примерный план - можно изменить.

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9 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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