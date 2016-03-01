Написать курсовую работу

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Закрыт2 заявки191 просмотр

Курсовая работа по экономике организаций, тема "Формирование прибыли организации" , требования к оформлению стандартные, введение обязательно, первая часть теория, вторая часть практическое задание, третья часть выводы и рекомендации,  и заключение. Задание по практической части и рекомендации по исполнению в приложенном файле(вариант 2). Объем в пределах 40-60 страниц, как получится. Заказ срочный, срок исполнения 07.03.2016

9 лет назад
cnn9481675
Елена 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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