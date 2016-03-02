Отчет по практике - строительство

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Методические указания и примерные темы во вложении.

клиент:

Я хотел бы заказать отчет по учебной практике, но есть несколько вопросов. Профиль моего обучения- промышленное и гражданское строительство. Руководитель практики сказал, чтобы я самостоятельно нашел предприятие и предложил тему. Предприятие я нашел, это –“ подрядная компания с полным спектром услуг, включающим в себя проектирование, монтаж, наладку и обслуживание по автоматизации и диспетчеризации инженерных систем для всех типов зданий и сооружений”. Сможете ли вы предложить тему согласно профилю данного предприятия и взяться за это? Если да, то мне нужно будет сначала согласовать ее с руководителем практики. И еще вопрос: вы составляете отчет и журнал прохождения? Какова будет стоимость работы?

9 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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