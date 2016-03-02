Курсовая по дискретной оптимизации.

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Тема курсовой "Построение математических моделей,алгоритмов для решения задач дискретной оптимизации."

Необходимо написать текст курсовой работы по пунктам:

-Анализ задачи и общие теоретические сведения.

1.Математическое значение задач дискретной оптимизации.

2.Построение математических моделей для решения задач дискретной оптимизации.

3.Задачи дискретной оптимизации и их описание.

3.1.Транспортная задача

3.2.Задача Коммивояжера

3.3.Задача о назначении

Объем:не менее 30 страниц,если грамотно написано,то -5 страниц.

Уникальность:не менее 50-60%.

Сроки:3-4 дня.

9 лет назад
ulanova_93
Елена 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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