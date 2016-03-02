Курсовая по дискретной оптимизации.

Необходимо подготовить ответы на вопросы. Всего 85 вопросов  География; Информатика; Экономика туристского рынка; Стандартизация, сертификация и лицензирование в туризме; Технология и организация туроператорских и турагентских услуг; Технологии и организация гостиничных услуг; ...