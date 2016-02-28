ulanova_93

Елена ulanova_93

 
30 летРоссия/Тула
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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$5
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  • Курсовая по дискретной оптимизации.

    Тема курсовой "Построение математических моделей,алгоритмов для решения задач дискретной оптимизации." Необходимо написать текст курсовой работы по пунктам: -Анализ задачи и общие теоретические сведения. 1.Математическое значение задач дискретной оптимизации. 2.Построение математических моделей для решения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Задача целочисленного линейного программирования C++

    Необходимо реализовать задачу целочисленного линейного программирования методом ветвей и границ. Симплекс-метод имеется,но на языке C#,что несложно перепрограммировать на соответствующий язык C++. Прикладываю методичку по методу ветвей и границ.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка задачи ЦЛП на языке C++/C#

    Необходимо написать программу на тему:"Решение задачи линейного целочисленного программирования методом ветвей и границ."  Основной метод в этой задаче - это симплекс-метод,он уже готов к использованию. Остается доработать метод ветвей и границ. Вот пример:[url=http://www.matburo.ru/Examples/Files/LP_Num3.pdf]http://www.matburo.ru/Examples/Files/LP_Num3.pdf[/url] Программа должна быть реализована в среде ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Линейное программирование на языке С++/C#

    $60

    Необходимо составить алгоритм и написать программу на тему:"Решение задачи линейного целочисленного программирования методом ветвей и границ." или помочь разобраться с этой работой. Программа должна быть реализована в среде разработки visual studio,на языке программирования C++ либо C#. Сроки ...

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
hi-desu
Денис 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Транспортная задача C++
Елена проявила себя как ответственный заказчик. Оплата своевременная , с коммуникацией нет проблем. Рекомендую к сотрудничеству.
В течении одного дня. Все как и ожидалось!
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