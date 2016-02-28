ulanova_93

Необходимо написать программу на тему:"Решение задачи линейного целочисленного программирования методом ветвей и границ." Основной метод в этой задаче - это симплекс-метод,он уже готов к использованию. Остается доработать метод ветвей и границ. Вот пример:[url=http://www.matburo.ru/Examples/Files/LP_Num3.pdf]http://www.matburo.ru/Examples/Files/LP_Num3.pdf[/url] Программа должна быть реализована в среде ...