ulanova_93

Необходимо дописать "хоть как нибудь" часть курсовой по "Дискретной оптимизации". Срочно до 07.00 по Московскому времени. Оплачу ОЧЕНЬ достойно!
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Тема курсовой "Построение математических моделей,алгоритмов для решения задач дискретной оптимизации." Необходимо написать текст курсовой работы по пунктам: -Анализ задачи и общие теоретические сведения. 1.Математическое значение задач дискретной оптимизации. 2.Построение математических моделей для решения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо реализовать задачу целочисленного линейного программирования методом ветвей и границ. Симплекс-метод имеется,но на языке C#,что несложно перепрограммировать на соответствующий язык C++. Прикладываю методичку по методу ветвей и границ.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать программный код,решающий транспортную задачу дискретной оптимизации на языке C++ Метод решения не важенСистемное программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо написать программу на тему:"Решение задачи линейного целочисленного программирования методом ветвей и границ." Основной метод в этой задаче - это симплекс-метод,он уже готов к использованию. Остается доработать метод ветвей и границ. Вот пример:[url=http://www.matburo.ru/Examples/Files/LP_Num3.pdf]http://www.matburo.ru/Examples/Files/LP_Num3.pdf[/url] Программа должна быть реализована в среде ...Системное программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
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Необходимо составить алгоритм и написать программу на тему:"Решение задачи линейного целочисленного программирования методом ветвей и границ." или помочь разобраться с этой работой. Программа должна быть реализована в среде разработки visual studio,на языке программирования C++ либо C#. Сроки ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад